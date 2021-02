Han vil være leder og ikke bare chef

Han har stået i spidsen for 5000 ansatte som chef for Microsoft i Vesteuropa efter en hurtig tur op ad karrierestigen i it-giganten.

Tirsdag 9. februar fylder administrerende direktør Klaus Holse 60 år.

For Klaus Holse er opskriften på et succesfuld lederkarriere at have blik for at omgive sig med de rigtige profiler. Det kræver en solid indsats måske især i it-branchen, hvor der er hård kamp om talenterne.

For Klaus Holse gælder det om at etablere en god kontakt til dem, han har udset sig. Men det gælder samtidig om selv at være en profil, som andre har lyst til at følge, har han tidligere beskrevet i flere interviews.

- Som leder skal du kunne tegne en mission eller et projekt, hvor du kan sige til folk: Vi skal op ad bakken her, fordi der er grønnere ovre på den anden side. Skal vi ikke se at komme afsted, har han sagt i et interview med Økonomisk Ugebrev:

- Du skal give dem følelsen af, at vi er sammen om noget. Det er at være leder og ikke bare en chef. Det sidste får man ikke noget energi ud af. Det får du ikke nogen medarbejdere til at sige ja til.

Før Klaus Holse kom til Microsoft, var han 12 år i amerikanske Oracle, heraf de sidste tre år i USA som senior vice president i Oracle Education i Redwood, Californien.

Siden fulgte et år som topchef i Energy Solutions og derefter et år som topchef i internet Ventures Scandinavia. I 2001 kom Klaus Holse til Microsoft som administrerede direktør for den danske afdeling.

Det blev til i alt 11 år hos Microsoft - heraf de sidste tre år med øverste ansvar for Vesteuropa.

I 2012 overtog han posten som topchef i Simcorp, som med Klaus Holse ved roret er vokset. I 2018 blev Simcorp det første danske it-selskab i C25, listen over de største og mest handlede danske aktier.

- På de interne linjer er det en anerkendelse til vores medarbejdere af, at den indsats, de leverer hver eneste dag, faktisk er med til at flytte selskabet, udtalte topchefen i den forbindelse til mediet Itwatch.

Klaus Holse er uddannet datalog fra Københavns Universitet og har taget en HD ved Copenhagen Business School. Han har også en række bestyrelsesposter på cv'et.

Selv beskriver Klaus Holse sig på sin Twitter-profil således:

- Stolt far, heldig ægtemand og administrerende direktør i Simcorp med en passion for teknologi, løb, golf og fremtidige forretningsmodeller.