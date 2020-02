Han vil holde fast ved test i folkeskolen

Når uddannelsesordførerne i Folketinget er vendt tilbage fra vinterferie, så mødes de med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) for at beslutte, om de nationale test i folkeskolen skal fortsætte eller stilles i bero.

Testene kritiseres for at være for usikre, og det har fået flere politikere til at foreslå, at de helt droppes.

Men det vil være forkert, har det flere gange lydt fra Lars Qvortrup på Aarhus Universitet.

Professoren, som fylder 70 år den 22. februar, frygter, at vigtig viden om læringen i folkeskolen så vil gå tabt.

Det vil især være fatalt for de bogligt svage elever. Og derfor bør testene bevares, indtil noget andet er fundet.

Lars Qvortrup blev magister fra Aarhus Universitet i nordisk sprog og litteratur i 1974, og frem til 1991 var han lektor på Rasmus Rask Instituttet på Odense Universitet.

Siden fulgte forskellige stillinger, inden daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) i 2007 udnævnte ham til rektor for Danmarks Biblioteksskole.

Men han nåede kun at være der i ti måneder, før han blev ansat som dekan ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) ved Aarhus Universitet.

Lars Qvortrup, der i dag er professor i pædagogisk sociologi på universitet, har ikke kun gjort sig bemærket som fortaler for nationale test.

I 2018 opfordrede han i et interview i Berlingske til at holde op med at betragte et hektisk arbejdsliv som noget negativt.

For et samfund har brug for engagerede mennesker, der går op i deres arbejde.

- Vi fører grundlæggende den forkerte samtale i samfundet, når vi konstant taler om, at det kan være en reel løsning for det arbejdende menneske helt at stemple ud.

- Vi tror, at det hele vil blive bedre, hvis vi bare står af og keder os noget mere. Det tror jeg ikke på.