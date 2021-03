Han vil både redde verden og tjene penge

Mandag den 22. marts fylder tidligere administrerende direktør og bestyrelsesformand Steen Riisgaard 70 år.

Ordene faldt på Dansk Aktionærforenings årlige aktionærmesse i oktober 2012 og blev gengivet i flere medier.

Det var året inden, Steen Riisgaard ramte aldersgrænsen på 62 år for topchefer i Novozymes og helligede sig bestyrelsesarbejde, blandt andet i Novo Nordisk Holding og Novo Nordisk Fonden.

Steen Riisgaard gjorde sig til bannerfører for, at industriel bioteknologi er vejen til et bæredygtigt samfund og udfasning af fossile brændstoffer.

Enzymer kan for eksempel bruges til at udvikle brændstof af halm fra markerne eller vaske tøj rent ved lave temperaturer.

- Enzymer har den mulighed indbygget, at man kan skabe vækst uden at ødelægge miljøet. Det betyder meget for vores medarbejdere, at de bidrager til en lidt renere verden, har han forklaret:

- Det er ikke mange industrier, der kan prale med både økonomisk vækst og harmonisk samliv med naturen.

Steen Riisgaard er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 1976.

Inden da var han - ifølge et interview i Berlingske - en ung og idealistisk biologistuderende med langt hår, fuldskæg og islandsk sweater, som var initiativtager til en afdeling af miljøgruppen Noah i Gladsaxe.

Han startede siden karrieren i Statens Serum Institut og virksomheden Foss Electric, men kom siden til Novo som forskningskemiker.

I 1982 og tre år frem var han leder af Novos enzymafdeling i Japan. I 1989 blev han direktør i Novo Nordisk med ansvar for enzymproduktionen - og dermed var vejen banet for karrieren hos Novozymes.

Han fulgte med over i selskabet, da det i 2000 blev skilt ud fra Novo Nordisk.

Steen Riisgaard har ofte gået sine egne veje. Det vakte for eksempel opsigt, da han talte ved SF's landsmøde i 2010 og slog fast, at der ikke er så langt mellem erhvervslivet og SF.

- Som ungt menneske blev jeg ofte kaldt for en venstreorienteret miljøflipper og stemte altid på SF. Jeg må ærligt indrømme, at jeg siden har rykket mig - men det har I jo også, sagde Steen Riisgaard dengang.

Når han holder fri, trækker friluftslivet. Han er passioneret naturmenneske, ivrig fuglekigger og cykelentusiast.

Steen Riisgaard er gift og far til tre voksne sønner.