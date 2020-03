Han vil altid være halvkæmpen fra Hogwarts

En loyal og elskværdig nøglebærer, som er ude af stand til at holde på hemmeligheder, og som har en stor forkærlighed for magiske væsener.

Og det er netop fra denne rolle, at langt de fleste har lært den skotskfødte skuespiller Robbie Coltrane at kende. Den 30. marts fylder han 70 år.

I starten af sin karriere som skuespiller flyttede Robbie Coltrane til London, hvor han fik foden inden for i stand-up miljøet, og senere begyndte han at medvirke i britiske komedieserier.

Robbie Coltrane er ikke hans rigtige fødenavn, men derimod et scenenavn, som han tog i starten af sin karriere som en hyldest til jazzsaxofonisten John Coltrane.

Efter tyve år med roller i mange forskellige film og tv-serier fik Robbie Coltrane et gennembrud i to film, som bragte ham ud til et internationalt publikum.

Det var i de to James Bond-film "GoldenEye" og "The World Is Not Enough", hvor han spillede en tidligere KGB-agent.

Rollerne i de to film blev springbrættet til Harry Potter-filmene, hvor han spillede Hagrid i samtlige otte film.

Det er en rolle, som har defineret Robbie Coltranes karriere som skuespiller. Men også en rolle, som han ikke har kunnet vriste sig ud af efterfølgende.

Robbie Coltrane har tidligere fortalt, at han var bekymret for at blive sat i bås ved at spille Hagrid.

Siden har han været med i en række film, som er blevet anmeldt mindre godt end de Harry Potter-film, som han for alvor blev kendt for.

Han ser det dog stadig som en ære at have været med i Harry Potter-filmene og nærer en stor respekt for forfatteren bag filmserien, J.K. Rowling.

- Tænk på de millioner af børn hun har støttet i at læse, som aldrig har åbnet en bog i deres liv, og hvor gode bøgerne er, har han fortalt til The Guardian.