Han var den ene af to cowboys i et telt

Når Jake Gyllenhaal, som han blot er kendt som, den 19. december fylder 40 år, er det således med flere end 40 filmroller på samvittigheden.

Og den amerikanske skuespiller har også otte film bag sig som producer.

I 2001 vakte han opsigt i titelrollen til thrilleren "Donnie Darko", der siden udgivelsen er blevet en kultfilm for mange.

Men for det brede publikum slog han for alvor igennem i 2005 som den ene af de to cowboys i Ang Lees homoerotiske drama "Brokeback Mountain", hvor to mænd finder og deler kærligheden under en overvintring i den storslåede amerikanske natur.

Rollen vandt ham blandt andet en British Academy Film Award og en oscarnominering for bedste birolleskuespiller.

Den vandt ham også en pris for årets bedste filmkys.

- Det var en vildt interessant rejse at lave den film. Vi var meget unge og vidste slet ikke, hvor stort det ville blive, har Jake Gyllenhaal fortalt i et interview med People Magazine.

Ud over sin egen berømmelse er Jake Gyllenhaal også kendt for at være lillebror til Maggie Gyllenhaal, der ligesom han har været skuespiller, siden hun som lille fik roller i deres fars film.

Maggie Gyllenhaal er blandt andet kendt fra serien "The Honorable Woman", som i 2015 vandt hende en Golden Globe som bedste kvindelige skuespiller.

Kvinder har også på anden vis fyldt i Jake Gyllenhaals berømmelse.

Gennem årene har han dannet par med kendiskolleger som Kirsten Dunst, Reese Witherspoon og popstjernen Taylor Swift.

Han har de seneste to år dannet par med den nu 24-årige franske model Jeanne Cadieu.