Han vandt en Oscar-statuette i første hug

Som 32-årig har han opnået det, mange filmfolk drømmer om hele livet. Torsdag den 8. april fylder han 50 år.

- Det at stå på scenen husker jeg kun som enormt stressende, der er jo den her skærm, der tæller ned fra 35. Det var først bagefter ude bagved, at det blev helt euforisk, siger Martin Strange-Hansen.

Året forinden havde han vundet en Student Academy Award, der populært bliver kaldt en baby Oscar. Den gives til studenter, og han vandt den for sin afgangsfilm fra Den Danske Filmskole "Når lysterne tændes".

Så karrieren må siges at være kommet godt fra start. Men den kom også ned på jorden igen.

Martin Strange-Hansen fik en amerikansk agent og et tilbud om at komme med i et projekt, der ifølge producenten ville få et budget på 20 millioner dollar.

Agenten ringede sågar begejstret og fortalte, at stjerneskuespilleren Julia Roberts sad og så "Når lysterne tændes" i sit italienske sommerhus.

Projektet viste sig dog at være svindel, hvilket produceren senere blev dømt for.

Interessen fra USA kølnede lige så stille af. For året efter "var der jo en ny Oscarvinder, der var interessant", som Martin Strange-Hansen udtrykte det over for Kristeligt Dagblad i 2013.

I de seneste år har brugt tiden på at skrive manuskripter og på udvikle nye talenter. Og han har været formand og derefter næstformand i Danske Filminstruktører.

Han har desuden undervist efterskoleelever, været lærer på Den Danske Filmskole, fundet talenter til Odense Filmfestival og arbejdet som konsulent ved Aarhus Filmværksted.

At være filmkonsulent er at være en menneskelig blyantspidser. Især når du arbejder med talentudvikling, har Martin Strange-Hansen fortalt.

Privat er han lykkelig gift.

- Vi er i den heldige situation, at vi ikke er i samme branche. Jeg tror ikke, at det er godt, hvis der er to, der har ondt i maven over, om en film går godt, siger han.

Den runde fødselsdag skal fejres med en sluttet kreds, men på grund af corona bliver det ikke, som han forventede. De skal se kortfilm under åben himmel - hvis vejret tillader det.

- Jeg havde tænkt mig at samle familie og venner, men det skubber jeg. Det bliver noget med de nærmeste - bålmad og kortfilm bliver man glad af.