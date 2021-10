Han turnerer fortsat med sine udødelige hits

Justin Hayward er født og opvokset i Swindon, England. Interessen for musik startede allerede i barndomshjemmet, hvor han lyttede til sin bedstefars pladesamling og tidligt lærte sig selv at spille ukulele.

Men siden kastede han sig over guitar, sang og sangskriveri - først i lokale bands, men siden blev han gennem en audition hyret som guitarist for den allerede kendte sanger Marty Wilde.

Det var en drøm, der gik i opfyldelse for den kun 17-årige Justin, har han fortalt. Han spillede med Marty Wilde i nogle år og udgav tilmed også et par singler selv, før skæbnen ville, at han sluttede sig til et band, der hed The Moody Blues.

De spillede bluesmusik og havde allerede haft et enkelt hit, som de dog havde svært ved at følge op. Flere medlemmer forlod bandet, men ind kom Justin Hayward, og The Moody Blues foretog et genreskift til en form for symfonisk rockmusik.

Justin Hayward skrev sange til albummet "Days of Future Past" i 1967, og det blev til hits som "Tuesday Afternoon" og "Nights in White Satin", der siden gik hen og blev klassikere.

The Moody Blues har spillet og turneret med jævne mellemrum gennem alle årene. Seneste turné var i USA i 2014.

Bandet har solgt mere end 55 millioner albummer, har vundet priser og har den dag i dag en trofast fanskare verden over.

I 2018 blev bandet optaget i Rock 'n' Roll Hall of Fame, som kun rummer de allerstørste kunstnere gennem tiden.

Justin Hayward har de seneste år udgivet både flere livealbummer og nye sange og turneret flittigt som soloartist. Næste år tager han på turné med musicalen "The War of the Worlds".

Han har datteren Doremi med den tidligere model Ann Marie Guirron.

Datteren Doremi synger med sin far på nummeret "Raised on Love" fra albummet "Songwriter" fra 1977.