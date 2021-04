Han styrer hele Danmarks pengetank

Med en opvækst i det sociale boligbyggeri Urbanplanen på Amager har Bo Foged, der 21. april fylder 50, nemlig ikke trådt sine barnesko på bonede gulve.

Og det mener han selv, er en fordel i hans nuværende job som administrerende direktør i ATP, der er en obligatorisk pensionsordning med over fem millioner medlemmer.

40 procent af danskerne har ingen privat pensionsopsparing, men kun folkepension og bidraget fra ATP.

- Det er ikke særligt svært for mig, når jeg taler om de 40 procent. Jeg forstår det godt. Derfor synes jeg også, at det er en smule friskt, når nogle folk kalder ATP-bidraget "småpenge".

- De sidste 2000 kroner om måneden kan være forskellen på, om du har en svær alderdom eller en hyggelig alderdom. Man skal have respekt for, at det tillæg betyder noget for en hel del mennesker, har Bo Foged sagt til Berlingske.

Barndommen i Urbanplanen har han fortalt om i flere interview.

Bo Foged kom til ATP i 2015 som koncernfinansdirektør og driftsdirektør. Siden blev han koncerndirektør, før han blev konstitueret som administrerende direktør i 2018.

En stilling, som han sagde ja tak til på permanent basis i 2019 efter lidt betænkningstid. For i første omgang meddelte Bo Foged, at han ikke var kandidat. Men han kom altså siden på andre tanker.

Det er umiddelbart ikke en drengedrøm for Bo Foged at sidde i spidsen for pengetanken, der rummer i omegnen af 960 milliarder kroner.

Som barn og ung troede han nemlig, at han skulle være mekaniker.

Men det endte med handelsskolen, mest fordi flere klassekammerater også skulle den vej, har han forklaret.

Han landede på den rette hylde og tog siden en revisorkandidatuddannelse fra Copenhagen Business School, hvor han blev færdig i 1997.

Karrieren startede i Accenture, Complete-Learning og Nycomed (nu Takeda Pharma), inden han arbejdede to år i Verdensbanken med base i Washington.

Det førte ham ind i finansverdenen, hvor han var økonomidirektør i Carnegie Bank i nogle år. Siden kom han til BankInvest, hvor han først var finansdirektør og siden administrerende direktør, inden han kom til ATP i 2015.

Bo Foged er gift med Tine Ronæs. De har sammen tre sønner. Topchefens sparsomme fritid bliver blandt andet brugt på løbetræning.