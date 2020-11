Han spiller skurk og skriver om spaghetti

Den amerikanske skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør Stanley Tucci har siden 90'erne haft succes med at have mange jern i ilden.

Tucci voksede op i den lille by Peekskill i delstaten New York, hvor han begyndte at interessere sig for skuespillet i en ung alder.

Efter high school valgte han derfor at blive skuespiller fra The State University of New York.

Han blev udlært i 1982, og samme år fik han sin debut på Broadway.

Kun tre år senere viste Stanley Tucci sig første gang på filmlærredet i John Hustons "Familiens ære".

Det blev et filmgennembrud for Tucci.

Herefter fulgte en del roller, hvor Tucci spillede skurk eller bølle trods hans venlige karaktertræk.

I midten af 90'erne tog Tuccis karriere en ny drejning.

For i 1996 medvirkede han både som skuespiller, medforfatter samt medinstruktør i filmen "Big Night".

- Det var en slags åbenbaring. Jeg fik blod på tanden, har han fortalt.

Siden dengang har Tucci medvirket i mere end 55 film og instrueret fire af dem. Igennem karrieren har han modtaget to Golden Globe Awards.

I de senere år har Tucci også vist verden endnu et talent i rækken: som kogebogsforfatter.

Bøgerne "The Tucci Cookbook" og "The Tucci Table" med blandt andet flere spaghettiretter udkom i 2012 og 2014.

Stanley Tucci er far til en datter og søn sammen med Felicity Blunt, der ansat ved et forlag. Parret er bosat i London.