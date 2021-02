Han skildrer Amerikas sjæl i sine film

Payne, der har fået stor succes med sine skildringer af Amerika og af den normale amerikaner, som pludselig havner i ekstraordinære situationer, fylder 60 år den 10. februar.

Interessen for filmmediet startede allerede i opvæksten i Omaha i Nebraska, da Alexander Payne var barn. Som ung uddannede han sig først i latinamerikanske studier, og efterfølgende startede han på teater-, film- og skuespilskolen i Los Angeles. Her blev han færdig i 1990.

Derefter blev det til flere mindre filmprojekter, inden han i 1996 lavede sin første fulde spillefilm, "Citizen Ruth". Filmen skildrede kampen om abortrettigheder med et satirisk glimt i øjet og havde så prominente navne som Laura Dern og Burt Reynolds på rollelisten.

Herefter fulgte en film, der for alvor slog Alexander Paynes status som en dygtig instruktør fast: Med filmen "Election", der havde Matthew Broderick og Reese Witherspoon i hovedrollerne, tacklede han USA's politiske system.

Igen skete det med spydende satire, for filmen tog sit udgangspunkt i et valg på en amerikansk skole om at blive elevrådsformand, med hvad dertil hører af taktik og knive i ryggen.

Filmen indbragte Alexander Payne en Oscar-nominering. Den vandt ikke, men det gjorde til gengæld filmen "Sideways", som Payne lavede i 2004. Igen var filmen en komedie, der handler om en midtvejskrise, som indtræffer hos to midaldrende mænd.

Sin anden Oscar vandt han i 2010 med filmen "The Descendants".

Måske er Alexander Payne ikke den mest kendte instruktør i Hollywood, men han er ikke desto mindre en af de mest respekterede.

I 2017 blev han placeret som den andenbedste instruktør i det 21. århundrede af den anerkendte anmelderhjemmeside Metacritic.

Privat er han gift med Maria Kontos. Parret bor i Omaha - hvor Payne voksede op. De blev forældre til en datter i 2017.