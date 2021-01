Han revolutionerede fodboldspillet

I byen mødte han nemlig sin kone, med hvem han senere skulle få tre børn, mens han for klubben kæmpede sig vej op gennem ungdomsholdene.

Allerede som 13-årig indledte Josep "Pep" Guardiola et langvarigt forhold til fodboldklubben og byen Barcelona.

Han endte med at spille 378 kampe, der blandt andet resulterede i seks spanske mesterskaber med klubben.

Alligevel havde han ikke fået nok, og det lykkedes ham at gøre comeback som cheftræner i 2008 - syv år efter, at han indstillede sin aktive spillerkarriere.

Men Guardiola fik ikke den start, som mange nok havde ønsket sig.

For Guardiola, der mandag den 18. januar fylder 50 år, endte de to første kampe i trænersædet nemlig kun med et enkelt point og en negativ målscore.

Derfor var der næppe mange, der havde forudset den massive titelhøst, som han skulle ende med at sikre sin arbejdsgiver.

Men én af dem, der alligevel havde tiltro til den da 37-årige træner, var klublegenden Johan Cruyff.

Cruyff, der var klummeskribent hos det catalanske medie El Periódico, manede til ro blandt den krævende fanbase og gjorde det klart, at Guardiola var speciel.

- Jeg ved ikke, hvilken kamp I så. Men den jeg så, var ulig noget, jeg har set på Camp Nou i meget lang tid, skrev Cruyff dengang i 2008 efter 1-1 mod Racing Santander.

Hvad hollandske Cruyff bevidnede, var en ung nytænkende træner, der skulle få fodboldtermen "tiki-taka" på alles læber.

Spillestilen "tiki-taka" blev synonym med måden, hvorpå Barcelona spillede fodbold under Guardiola. Stilen er bedst beskrevet ved effektiv fodbold med mange bevægelser og korte afleveringer.

Og det blev for stor en mundfuld for Manchester United, der måtte se sig udspillet i Champions League-finalen i 2011.

Tre år inde i sin trænerkarriere havde spanieren således allerede vundet verdens største klubturnering for anden gang. Men siden da har turneringen hjemsøgt ham.

Semifinalen blev endestationen i tre efterfølgende forsøg, da han var ansat i tyske Bayern München fra 2013, mens det i hans nuværende klub, Manchester City, maksimalt er blevet til en kvartfinale under hans ledelse.

Spillermateriale og økonomisk milliardopbakning taget i betragtning mener mange, at han burde have fundet vej til finalen igen.

Spanieren får dog endnu en chance for at tage revanche i den igangværende sæson.