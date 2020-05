Han revolutionerede dansk gastronomi

Det var ikke uden udfordringer, at Jean Louis Lieffroy udviklede Falsled Kro til et sted, hvor gæsterne kunne forvente serveringer af højgastronomisk karakter. Hver gang de skulle bruge en vare fra udlandet, skulle de ansøge om at få den importeret. (Arkivfoto).

Foto: Klaus Gottfredsen/Ritzau Scanpix