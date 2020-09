Han løber ikke med en halv vind

Og Jacobsen er en erfaren herre, når det kommer til at forudse, hvordan vejret bliver.

Sådan har det lydt i over 15 år fra meteorolog Søren Jacobsen, når han aften efter aften har præsenteret vejrudsigten for danskerne.

- Og femdøgnsprognosen ser sådan her ud.

Han begyndte sin metrologiske løbebane i de tidlige 80'ere hos det daværende Statens Luftfartsvæsen som flyvermeteorolog.

Her fik han sin ilddåb på Færøerne.

En dag kom en ukendt mand op til Søren Jacobsen i kontroltårnet. Han ville vide, om han kunne komme med flyet dagen efter.

- Det viste sig at være chefen for Statens Luftfartsvæsen, min øverste chef. Jeg var helt grøn, men havde lige siddet med en prognose, der pegede på tæt tåge, så jeg sagde, at det ikke var sikkert, har Jacobsen fortalt til avisen Børsen i 2014.

Det grinede chefen af. Dagen efter lukkede en tåge lufthavnen.

Søren Jacobsen fik ret.

Og ret om vejret har han haft mange gange siden. Søren Jacobsen indrømmer dog blankt, at han også har begået en del fejlskud.

Efter en mellemlanding hos DMI landede Søren Jacobsen på tv-skærmen hos DR i 2000.

Siden er det blevet til mange år med prognoser om både godt og dårligt vejr.

Sorte skyer trak dog op for Søren Jacobsen, da DR valgte at flytte vejrredaktionen fra København til Aarhus. En ny tilværelse med omskiftelige hjem.

- Jeg lagde meget tidligt en slagplan med min kone. Vi blev enige om at købe en lille lejlighed og prøve at dele tingene op på den måde. Mit hjem er stadig på Sjælland.

- Det fungerer egentligt fint, men jeg tænker meget over, om det bliver ved med at gå godt, sagde Søren Jacobsen til DR sidste år.