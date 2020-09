Han kappede LO's bånd til Socialdemokratiet

I hele 11 år var Hans Jensen formand for LO, som nu har skiftet navn til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og er talerør for 1,3 millioner lønmodtagere.

Torsdag den 24. september fylder Hans Jensen 75 år.

Han blev født i Odense og var i 1965 færdiguddannet blikkenslager og rørlægger som sin far. Han tog tillige en uddannelse som tillidsmand, og så gik det slag i slag med opstigningen i fagbevægelsens hierarki.

Hans Jensen blev forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet, og i 1981 blev han valgt til forbundsformand. I 1987 blev han næstformand i LO, mens Finn Thorgrimson var formand. Han afløste Thorgrimson i formandsstolen i 1996.

Fagbevægelsen var da presset af dalende medlemstal og skærpet global konkurrence om arbejdspladser i produktionen.

Hans Jensen tog fat på at modernisere LO. Det indebar blandt andet, at det mangeårige økonomiske tilskud til Socialdemokratiet blev stoppet.

Det var også i Hans Jensens tid som LO-chef, at fagbevægelsens nødlidende dagblad Aktuelt i 2001 blev lukket efter et storstilet og bekosteligt forsøg på at genoplive den skrantende A-presse. LO begyndte i stedet at udgive Ugebrevet A4.

I 1998 - på Hans Jensens vagt - blev nationen rystet af en omfattende storkonflikt, der lagde mange arbejdspladser øde.

Den blev i eftertiden kendt som gærkonflikten, fordi udsigten til vareknaphed og tomme hylder fik uset mange borgere til at hamstre gær, så de selv kunne bage brød, hvis konflikten strammede til. Så galt gik det dog ikke, før regeringen valgte at gribe ind.

Det var ved overenskomstforhandlingerne to år senere, i 2000, at det lykkedes fagbevægelsen at få indført den sjette ferieuge til mange lønmodtagere.

På resultatlisten kunne Hans Jensen også notere en anden sejr for en af sine mærkesager: ret til årlig efteruddannelse for medlemmerne og oprettelsen i 2004 af en decentral barselsfond.

Selv om værktøjskassen blev stillet i skabet til fordel for jakkesættet, har udgangspunktet altid stået klart i hans bevidsthed, forklarede han i 2007 til Berlingske.

- Jeg er stadig arbejdsdrengen fra Tolderlundsvej. Det kan godt være, jeg ikke har hård hud på hænderne, og at min arbejdsdag er anderledes, men en del af min identitet består i, at jeg er uddannet blikkenslager.

Hans Jensen gik af som formand på LO's kongres i 2007 og blev afløst af Harald Børsting.