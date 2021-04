Han holdt Nyrup ved magten og gjorde ham vred

Uffe Ellemann-Jensen havde allerede proklameret på forsiden af Ekstra Bladet, at "den er hjemme".

Det skyldtes blandt andet, at det sidste af de to færøske mandater gik til socialdemokraten Jóannes Eidesgaard.

Færingen, som mandag den 19. april fylder 70 år, sikrede sit mandat med under 200 stemmers margin. Og det var lige netop nok til, at daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) kunne fortsætte i spidsen for SR-regeringen.

Senere i marts samme år var Nyrup dog noget mindre tilfreds med Jóannes Eidesgaard, som repræsenterede det færøske socialdemokrati, Javnaðarflokkurin.

Han var nemlig hovedårsagen til, at Folketinget ikke fik sin første kvindelige formand ved en lejlighed.

Nyrup ville gøre Birte Weiss (S) til Folketingets formand, og med Jóannes Eidesgaards forventede opbakning havde statsministeren akkurat de nødvendige mandater til at sikre et flertal mod modkandidaten, Ivar Hansen (V).

- Det er en fantastisk spændende post at skulle lede Folketingets arbejde, nåede Birte Weiss at sige til Ritzau.

Hun var stoppet som sundhedsminister i forventning om at kunne indtage formandsstolen i Folketinget.

Men Jóannes Eidesgaard fortrød, at han først var kommet til at love Nyrup, at han ville stemme på Birte Weiss.

Færingen endte med ikke at støtte nogen af kandidaterne, så afstemningen endte uafgjort. Og så måtte Ivar Hansen som Folketingets midlertidige formand selv forestå lodtrækningen.

- På mit kort står Ivar Hansen, lød det, da Venstre-manden havde trukket et kort med sit eget navn op fra en vase.

Poul Nyrup Rasmussen måtte beklage over for Birte Weiss og var hård i sin kritik af Jóannes Eidesgaard.

- Jeg havde en aftale i søndags, og det måtte jeg så konstatere, at jeg ikke havde et par dage efter, sagde statsministeren.

Jóannes Eidesgaard sad i Folketinget frem til 2001, hvor han ikke blev genvalgt.

I 2004 blev han til gengæld valgt som regeringsleder på Færøerne. En post, han beholdt i fire år.

Efter nogle år som dernæst landsstyremedlem for finansanliggender og siden menigt medlem af Lagtinget på Færøerne sagde Jóannes Eidesgaard i 2012 farvel til Lagtinget.

Året forinden var han stoppet som partileder for Javnaðarflokkurin efter 15 år på posten.