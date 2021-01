Han har stadig plads til Take That

I en alder af bare 11 år fik han sin første musikalske optræden, og da han som 19-årig blev en del af Take That, havde Barlow efter eget udsagn gennemført 2000 af slagsen.

Det lå nærmest i kortene, at britiske Gary Barlow skulle gå musikkens vej.

Og det var netop med det, der bliver betegnet som 90'ernes største boyband, han for alvor kom på det musikalske verdenskort.

Ud over Barlow, der 20. januar fylder 50, bestod Take That af Jason Orange, Howard Donald, Mark Owen og Robbie Williams.

De fik stor succes og smeltede millioner af pigehjerter verden over.

- Vi var fem - jeg kan ikke medregne mig selv i dette - men de fire andre så ekstremt godt ud.

- Og når vi gik på scenen, gik pigerne amok. Og jo mere de gik amok, jo mere elskede vi det, sagde Barlow i et interview med mediet Irish Mirror i november.

Gruppens første album, "Take That & Party" fra 1992, indtog andenpladsen på UK Album Chart, britisk hitliste for albummer, og lå i top-75 i 73 uger.

Men det var ikke mange år, som gruppen i første omgang havde sammen.

I 1996 blev Take That opløst. Året inden havde Robbie Williams forladt bandet.

Siden har Barlow haft flere hits som soloartist.

Det gælder eksempelvis sange som "Forever Love" og "Let me go".

Sidstnævnte skrev han til sin datter, Poppy, som var dødfødt, da hun kom til verden i 2012.

På trods af sin og konen Dawns tragedie spillede han sammen med resten af Take That, minus Williams, ved OL's afslutningsceremoni i London få dage efter.

Bandet var blevet genforenet i 2005, og i 2010 kom også Robbie Williams tilbage.

Her udkom gruppen blandt andet med hittet "The Flood".

Men allerede året efter forlod Robbie Williams igen Take That. Det samme gjorde Jason Orange i 2014.

I dag består gruppen af Gary Barlow, Mark Owen og Howard Donald.

Mens trioen ikke har nogle planlagte turné-datoer i 2021, har Barlow andre planer.

Hans cirka én måned lange turné, "Music Played by Humans", vil begynde i slutningen af november.

Der er ikke planlagt, at sangeren i den forbindelse kommer til Danmark.

Men først skal han holde sin runde fødselsdag 20. januar.

- Faktisk vil jeg sætte det et år tilbage og forblive 49 og fylde 50 næste år. Det er da okay, ikke?, sagde han i interviewet med Irish Mirror.