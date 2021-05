Han har farvelagt den færøske natur i årtier

Den 19. maj fylder han 85 og har med sit udtryk dannet en skole inden for færøsk billedkunst.

Dybgrønne klippekanter omringet af farverige husgavle. Havet i bevægelse og en storm, der truer med at ændre idyllen med et fingerknips. Alt sammen indsvøbt i klare farver og mosaikformede penselstrøg.

Den færøske natur og mødet mellem de stejle fjelde og omkringliggende huse er det dominerende motiv i Heinesens univers.

Kendere betragter hans kunst med en dobbelthed. Malerierne rummer et statisk udtryk, som var det et fotografi. Men bagom lurer i næsten alle tilfælde et vejrskifte, der truer med at ændre billedets stilhed.

Zacharias Heinesen kom til verden i 1936 som søn Elisa Heinesen og billedkunstner og forfatterfaderen William Heinesen.

Sønnen blev uddannet billedkunstner på det Kongelige Danske Kunstakademi. Et par år senere, i 1965, flyttede han tilbage til Færøerne, hvor han giftede sig, stiftede familie og har boet lige siden.

Zacharias Heinesens kunstneriske aftryk og anerkendelse viser sig i, at hans malerier er afbildet på færøske frimærker såvel som pengesedler.

I Danmark er han udstillet med en vægudsmykning i Østre Landsret. Og så har han fremstillet en altertavle til Husum Danske Kirke i Sydslesvig.