Han gør en dyd ud af at lytte til alle

Han deltager fortsat i samfundsdebatten. Det er kun få dage siden, at han gav det seneste interview - om sit syn på kommunernes situation i dag - til mediet kommunen.dk.

Emnet ligger hans hjerte nær. Thorkild Simonsen har brugt det meste af sit politiske liv på det kommunale Danmark.

Først som byrådsmedlem i Aarhus, så borgmester og ægte bykonge samme sted og sideløbende blandt andet som formand for kommunernes organisation, KL, gennem to perioder og sammenlagt ni år.

Hans politiske talent og mangeårige erfaring var så efterspurgt, at han hele to gange måtte afbryde sit ellers planlagte otium for at vende tilbage på den politiske arena.

I 1997 blev han som 71-årig overraskende hentet ind som indenrigsminister med ansvar for den også dengang vanskelige flygtninge- og indvandrerpolitik. Den post bestred han i to og et halvt år.

Han blev som 78-årig i 2005 hentet ind af den daværende indenrigsminister fra Venstre, Lars Løkke Rasmussen, til en rolle som neutral opmand i forbindelse med strukturreformen.

Han fik til opgave at løse stridighederne i de kommuner, som ikke var kommet i mål med en frivillig aftale om sammenlægning med nabokommunerne.

Det er blevet sagt om Thorkild Simonsen, at han besidder en københavners dynamik, en jydes eftertænksomhed og en fynbos humor.

Kælenavnene "Thorkild Tusindben" og "Onkel Vitalius" vidner om Thorkild Simonsens nærmest utrættelige energi og utallige bestyrelsesposter.

Thorkild Simonsen er født i Vendsyssel, hvor han voksede op i et indremissionsk hjem.

Som ung blev han uddannet malersvend, men tog også en læreruddannelse og blev siden skoleinspektør.

Han sad i byrådet i Aarhus 1966-1997. Heraf de seneste 15 år som borgmester.

Til sommer har han været gift med sin Edny i 68 år. De bor i Risskov og har sammen to døtre.

Thorkild Simonsen bruger nu en stor del af sin tid på at følge med i nyhedsstrømmen og på litteratur.

Han måtte som de fleste andre begrænse sine aktiviteter ud af huset under coronanedlukningen. Om den periode sagde han i april 2020 til Kristeligt Dagblad:

- Noget af det positive i denne situation er at se, hvor bred politisk og folkelig opbakning der har været til en mindretalsregering.

- Tænk, at et land med et demokratisk folkestyre kan lykkes med at få befolkningen til at acceptere at indordne sig under så radikale begrænsninger.