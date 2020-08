Han gik fra mælk til bøf til bold til Bond

Eller hvad med Indiana Jones' nørdede far, der frejdigt vifter måger op i motoren på et angribende krigsfly? Ham er der nok også nogle, der tænker på.

Men når skuespillerlegenden Sean Connery 25. august fylder 90 år, tænker de færreste nok bodybuilderkonkurrencer, fodbold og hestetrukne mælkevogne.

Ikke desto mindre var det netop sådan, at den nok mest berømte nulevende skottes karriere begyndte.

Som dreng i 1940'erne kørte Thomas S. Connery, som han dengang hed, mælk rundt i fødebyen Edinburgh. For et pund om ugen.

Mælketjansen blev umiddelbart efter Anden Verdenskrig til militærtjansen, da Sean Connery som 16-årig meldte sig til den britiske flåde og fik sine erfaringer på havet. Og to tatoveringer.

Allerede fra han var 18 år, havde Sean Connery interesseret sig brændende for det spirende bodybuildermiljø, der endnu ikke kendte til steroider.

Så efter militærtiden hoppede han i starten af 1950'erne i et par trusser, gned sig ind i olie og stillede op til den internationale Mr. Universe-konkurrence.

Det gav ham i 1953 en tredjeplads i konkurrencen.

Samme år var han som 23-årig på rejse med sin semiprofessionelle skotske fodboldklub, da den daværende manager i Manchester United så ham i en kamp.

Manageren var angiveligt imponeret over Connerys fysiske styrke og tilbød ham på stedet en kontrakt med den traditionsrige Manchester-klub.

Connery takkede nej. Han var fristet, men ville hellere forfølge sin drøm om at blive skuespiller, har han efterfølgende fortalt.

Det førte ham i 1961 til gennembrudsrollen som Ian Flemings James Bond i "Agent 007 - Mission drab".

Så den beslutning har han næppe fortrudt.

Mere end 40 spillefilm og en enkelt oscarstatuette for rollen i "De Uovervindelige" er det siden blevet til.

Han blev i 1999 også kåret til århundredets mest sexede mand efter en rundspørge blandt kvinder.

Dertil kommer, at Sean Connery i 2000 blev slået til ridder af dronning Elizabeth for sin betydning for britisk film.

Som sir Sean Connery indspillede han i 2003 sin sidste Hollywood-film, "Det hemmelighedsfulde selskab".

Filmen fik dårlige anmeldelser, og efterfølgende valgte Sean Connery, at nok var nok, og gik på pension.