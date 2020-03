Han gav hånd og udløste en storm på Twitter

Og det var netop, hvad skuespilleren Vince Vaughn gjorde, da han tilbage i januar så Donald Trump sidde og følge en kamp i amerikansk fodbold på et stadion i New Orleans.

Det var der måske aldrig kommet en stor historie ud af, hvis det ikke lige var for journalisten Timothy Burke.

Han filmede mødet og lagde den 31 sekunder lange video ud på Twitter.

- Jeg er meget ked af at skulle dele denne video med jer. Det hele, alle dele af det, skrev Burke.

Og så blæste det op til storm på Twitter.

Videoen er blevet afspillet næsten ni millioner gange, og langt over 30.000 har kommenteret den på det sociale medie.

De fleste er forargede, og mange opfordrer til boykot af skuespillerens film.

Andre mener dog, at kritikerne har et problem, hvis de vil boykotte en mand blot for at hilse på præsidenten.

Og lørdag den 28. marts fylder den omblæste Vaughn så 50 år.

Ud over sit korte træf med Trump er han kendt for komedier som "Swingers" fra 1996 og "Dodgeball" fra 2004, hvor han spiller en mislykket ungkarl, der prøver lykken i Las Vegas.

Mest kendt er han måske for "Wedding Crashers" fra 2005, hvor han sammen med en ven dukker uinviteret op til bryllupper for at score damer.

Året efter spiller han sammen med "Venner"-stjernen Jennifer Aniston hovedrollen i det romantiske komediedrama "The Break-Up", som han selv var med til at skrive manuskript til.

Vaughn og Aniston faldt for hinanden under indspilningen af filmen, men det endte med et brud.

I de senere år er Vaugn slået ind på mere alvorlige roller blandt andet i HBO-serien "True Detective", der havde premiere i 2014, og krigsfilmen "Hacksaw Ridge" fra 2016.

- Jeg begyndte at se lidt anderledes på tingene. Jeg havde lyst til at lave noget andet, sagde Vaughn, da fængselsfilmen "Brawl in Cell Block 99" med ham i hovedrollen havde premiere på en filmfestival i Austin, Texas, i 2017.

Han er senest aktuel i thrilleren "Arkansas", der efter planen får premiere senere i år.

Vince Vaughn er født i en velhavende familie i Minnesota og kendt som støtte af Republikanerne, der er Trumps parti.

Sidste år blev han i Los Angeles dømt til at gennemføre et afvænningsprogram efter at have kørt bil med sprit i blodet.

Vince Vaughn er gift med ejendomsmægleren Kyla Weber, og parret har to børn.