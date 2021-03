Han foretog det forbudte skifte

For mange FCK-tilhængere kom det som et chok, da Brøndby i 1995 offentliggjorde, at Allan Nielsen fremover ville bære den gule trøje.

Fodboldkarrieren tog for alvor fart i FC København. Før det havde den karismatiske midtbanespiller, som 13. marts fylder 50 år, været forbi storklubben Bayern München, schweiziske FC Sion og OB.