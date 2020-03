Han flyver stadig på kærlighedens vinger

Nej, det var en duo bestående af to granvoksne mænd på henholdsvis 50 og 46 år, som pludselig fik sunget sig ind i alle danskeres hjerter.

Det var ikke noget purungt boyband, der i 2000 stod på scenen til det danske melodigrandprix og sang "Smuk som et Stjerneskud".

Det var Jørgen Olsen, der skrev sangen, som Brødrene Olsen røg til tops med.

Sidenhen vandt de således også Eurovision - det europæiske melodigrandprix - i Stockholm med den engelske version af hittet, "Fly on the Wings of Love".

Og frem mod 20-årsjubilæet for hittet er der ifølge Jørgen Olsen stadig efterspørgsel efter den.

Fra barnsben har musikken været i centrum for Jørgen Olsen, der søndag den 15. marts fylder 70 år.

Han og broren Niels Olsen, ofte kaldet Noller, dannede i ungdomsårene bandet The Kids.

I 1965 varmede bandet op for et af de dominerende navne i årtiet, nemlig britiske The Kinks, da sidstnævnte spillede i K.B. Hallen.

Derefter gik der grandprix i den. I alt var der et Olsen-islæt på otte udgaver af melodigrandprix i løbet af 1970'erne og 1980'erne.

Begge brødrene tog dog også en uddannelse ved siden af musikken. Jørgen Olsen uddannede sig som lærer, og Niels Olsen blev pædagog.

Men det var først ved grandprixet i 2000, at Jørgen Olsen og hans bror for alvor blev allemandseje.

Jørgen Olsen har efter succesen med "Smuk som et Stjerneskud" stillet op i melodigrandprix en enkelt gang mere.

I 2007 forsøgte han sig nemlig med sangen "Vi Elsker Bare Danske Piger".

Den nærmest legendariske sang var i sin tid skrevet som en hyldest til kvinder i alle aldre, men især til konen Lena, med hvem Jørgen Olsen stadig er gift.

Parret bor på Holmen i København. Niels Olsen optræder ikke længere, efter han fik konstateret kræft sidste år, så lige nu står Jørgen Olsen på egne ben.

Fødselsdagen skal fejres på et brunt værtshus med mad, øl, snaps og 50 venner. Pension tænker Jørgen Olsen ikke på endnu.

- Jeg kan ikke stoppe. Jeg er fuld af passion og energi, selv om jeg fylder 70. Der skal ligesom noget ud, og jeg synes, jeg har meget at byde på stadigvæk.

- Den dag, jeg ikke længere kan levere, stopper jeg, siger han.