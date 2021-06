Han fik Fogh til at svede

Han er kendt for at have fået daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til at svede i et liveinterview. Han har stillet tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) det samme spørgsmål 28 gange på små ti minutter. Og så kaldte Trykkefrihedsselskabets medstifter Lars Hedegaard Martin Krasniks interview af ham værre end det attentatforsøg, han havde været udsat for.