Han er seernes favorit i nyhedsstrømmen

Når Kåre Quist fortæller TV Avisens seere, at coronarestriktionerne - med få undtagelser - ophæves, når alle over 50 år er blevet vaccineret, kan han ikke rigtig forholde sig til, at han snart hører til den gruppe.

Den 26. maj fylder den populære nyhedsvært selv 50 år.

- Jeg tror, jeg har det sådan, som man har det, når man har det godt: At man ikke rigtigt forstår det, siger Kåre Quist.

- Men der, jeg kan mærke en forskel, er, at jeg har fået noget mere ro.

Kåre Quist er opvokset i Nordsjælland med ord omkring sig. Hans far er uddannet lektor i sprog, og hans mor har arbejdet som korrespondent i engelsk og tysk.

Kåre Quist er uddannet i journalistik og kommunikation fra Roskilde Universitet og landede ret hurtigt job på Euroman og siden Berlingske.

Da gratisaviserne skød op, bød Berlingske ind på mediemarkedet med Urban.

Der manglede en chefredaktør med magasinerfaring, og Kåre Quist blev tilbudt jobbet.

I 2006 kom Kåre Quist til Ekstra Bladet og blev redaktionschef for avisens gravergruppe, hvor hans syv år yngre bror, Sverre Quist, som i dag er politisk reporter på TV2, også arbejdede.

Det samme gjorde hende, som i 2012 blev hans hustru og året efter mor til hans søn, Carl.

Sammen med TV3 lancerede avisen tv-projektet "Velkommen på forsiden", hvor Kåre Quist agerede forbrugernes vagthund.

Det fik DR øje på.

- Det er en af mit livs største gåder, hvorfor de ringede til mig. For er du sindssyg, hvor var jeg en dårlig vært på det tidspunkt!, fortæller Kåre Quist med et grin.

Men tv-tække havde han, og Kåre Quist kom til DR. Først på programmet "Ærlig talt" og siden "Kontant".

I 2012 blev Kåre Quist vært på TV Avisen.

- Jeg kom fra "Kontant", hvor jeg afslørede svindlere på hovedgaden i Horsens, Litauen, eller hvor sporet nu endte. Der var lidt mere drengerøv over det, hvor TV Avisen var mere myndig og formel, fortæller Kåre Quist.

- Jeg plejer at sige, at det første år, man er vært på de store nyhedsudsendelser, er det den, der kører med dig. Hvis du er heldig, kan det være, at du bliver så god, at det til sidst er dig, der kører med den. Det tager tid at komme derhen. Mange hundrede udsendelser.

Til januar har Kåre Quist tiårsjubilæum på TV Avisen.

Sideløbende har han også dækket folketingsvalg, kongelige begivenheder og årskavalkader.

- De første mange år er pulsen høj. Jeg er selv konkurrencemenneske, men man skal i virkeligheden slappe af.

- Det er selvfølgelig kommet af, at jeg har lavet over 1000 udsendelser, men også at jeg er blevet ældre, og at jeg er blevet far.

Hele syv år i træk er han blevet kåret som Årets Mandlige Nyhedsvært af Billed-Bladets læsere.

Men han er hverken forvænt med priser eller sit arbejde.

- Man kan ikke snyde seerne. De kan se i dine øjne, om du er tændt eller rastløs. Den dag, man ikke har ild i øjnene, bliver det opdaget, og så skal man sikkert finde noget andet at lave, siger han.

- Som Dan Turell sagde, så holder jeg meget af hverdagen, og jeg er et sted, hvor jeg aldrig har været mere glad for at gå på arbejde, end jeg er nu.

Privat bor Kåre Quist i Vedbæk med sin hustru, tv-producer Tine Røgind, og sønnen Carl.