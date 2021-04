Han er mesterlig til vine

Og den præstation - at få to Michelin-stjerner - er da også karrierens hidtil største højdepunkt, fortæller sommelier og restauratør Christian Aarø, der torsdag den 29. april fylder 50 år.

- Det var fantastisk at få de to stjerner med AOC og min kompagnon Søren Selin i 2015. Vi var ellevilde, for at være helt ærlige. Den havde vi ikke set komme. Så det er klart tophøjdepunktet, siger han.

Arbejdslivet for Christian Aarø begyndte i slutningen af 80'erne som kokkeelev, hvor han hurtigt fik et godt øje til vin efter at være blevet introduceret for det af en bekendt.

Efterfølgende tog han en tjenereksamen og brugte nogle år i Frankrig på at arbejde og blive klogere på vin, før han drog hjem til Danmark.

Her gik han målrettet efter at blive optaget i Dansk Sommelier Forening, som han i dag er præsident for.

Det tog ham tre forsøg at komme igennem optagelsesprøven, men som han siger:

- Det kan godt betale sig at være vedholdende nogle gange.

Og hans viden og vedholdenhed er blevet anerkendt flere gange. Han har blandt andet vundet flere mesterskaber som sommelier - og i 2002 det første danmarksmesterskab.

Den første Michelin-stjerne kom i hus til AOC i 2010. Ud over den restaurant driver Christian Aarø også restauranterne No. 2 og Trio i København.

Og netop på en af hans egne restauranter var der oprindelig planlagt en stor, rund fødselsdagsfest. Men på grund af corona er den udskudt.

- Jeg havde håbet, jeg skulle holde en fest. Jeg havde booket No. 2 ude på Christianshavn med dj og det hele. Det er stadig planlagt, men udskudt til september.

- Det er ikke så tit, jeg holder fest. Det er ti år siden sidst, så det er på tide, at der kommer en fest, så den vil jeg ikke misse, siger han.

På fødselsdagen har han i stedet inviteret sine forældre på middag. Og her skal der selvfølgelig også drikkes vin til. Og de er langt fra tilfældigt udvalgt.

- Jeg skal drikke et rigtig godt glas tysk Riesling, der er en af mine yndlingsproducenter: Weingut Keller i Rheinhessen i Tyskland.

- Og så skal jeg have en fantastisk Cambolle-Musigny, som jeg har gemt i nogle år, siger han.