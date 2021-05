Han er manden bag Dansk Folkepartis navn

Men sådan er det nu engang for Dansk Folkepartis Henrik Thorup, der 28. maj bliver 75 år, og som er gift med DF's stifter og en af de mest kendte politikere i landet.

Det kan godt være svært at sige Henrik Thorup uden at sige Pia Kjærsgaard også.

Henrik Thorup spiller selv en vigtig rolle i DF's historie, som begyndte i 1995, da en række personer fra det daværende Fremskridtspartiet havde fået nok og ville bryde ud for at danne deres eget parti.

En lille kreds af personer sad hjemme hos afhopperne Henrik Thorup og Pia Kjærsgaard i parrets hus tilbage i 1995 og lagde de store linjer til det, der skulle blive DF.

I den forbindelse var det Henrik Thorup, som foreslog, at det nye parti skulle hedde Dansk Folkeparti. Og resten er historie.

Henrik Thorup har ikke selv siddet i Folketinget. Men han har fungeret som en slags sparringspartner og rådgiver for Pia Kjærsgaard, der i mange var DF's formand og absolutte frontfigur.

Selv har Henrik Thorup dog været involveret i politik på lokalt og regionalt niveau.

Siden 1998 har han været udpeget som statsrevisor for Dansk Folkeparti, og siden 2018 har Henrik Thorup været formand for Statsrevisorerne, som kontrollerer, om skattekronerne bliver brugt efter hensigten og gældende regler.

Da Henrik Thorup blev forfremmet til formand for Statsrevisorerne, skabte det en del debat på Christiansborg. For på det tidspunkt var hans prominente hustru såmænd formand for Folketinget.

Kritikerne mente, at der så var for meget magt i det samme ægteskab. Efter folketingsvalget i 2019 var debatten ikke aktuel, da Pia Kjærsgaard ikke længere var Folketingets formand.

Henrik Thorup kom en del i vælten under kommunal- og regionsvalgkampen i 2017. Her var Henrik Thorup DF's spidskandidat til valget i Region Hovedstaden.

Han luftede et ønske om at forbyde "religiøst betingede" skæg hos læger. Altså læger med stort skæg hørte ikke hjemme på et dansk hospital, mente han.

Forslaget var meget omstridt. Det førte til en debat, som Henrik Thorup ikke selv deltog så meget i, og kort tid efter trak han forslaget tilbage.

Henrik Thorup og Pia Kjærsgaard var ungdomskærester. Og de blev gift i 1967. Sammen har parret to voksne børn.