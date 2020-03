Han er håndboldherrernes store joker

De senere år er præstationerne dog blevet mere stabile og i den absolut godkendte ende. Han var således en af Danmarks bedste, da landsholdet i januar ellers skuffede ved EM i Sverige.

Den største skuffelse i Damgaards karriere kom året forinden, da han blev vraget til VM-truppen, der på hjemmebane endte med at vinde guldmedaljer.

Efter fem slutrunder i træk måtte bagspilleren i stedet sætte sig til rette i sofaen, da de danske håndboldherrer løb på banen, men Damgaard havde ikke en gang lyst til at se finalen på tv.

- Jeg undte kun drengene det allerbedste. Men samtidig vidste jeg, at jeg havde haft en chance for at være med. Det gjorde ondt, for jeg havde da drømt om at spille det VM på hjemmebane, sagde han efterfølgende.

Hidtil er det blevet til 78 kampe og 195 mål på det danske landshold, hvor Damgaard fik debut 5. april 2013 mod Tyskland.

I 2016 var han med til at vinde OL-guld i Rio.

Damgaard fik første gang en håndbold i hånden i barndomsklubben Rødby HK på Lolland. Den professionelle karriere begyndte i 2008 i GOG.

Bagspilleren skiftede i 2015 til tyske SC Magdeburg fra TTH Holstebro og vandt året efter den tyske pokaltitel med klubben.

I efteråret forlængede Damgaard sin kontrakt med Magdeburg frem til 2022.