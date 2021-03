Han er del af Hollywoods par nummer et

Men som privatperson er han især kendt for at være den ene halvdel af Hollywoods måske mest langtidsholdbare romance.

Onsdag den 17. marts fylder den amerikanske skuespiller Kurt Russell 70 år.

Kurt Russell danner par med skuespillerkollegaen Goldie Hawn. De to er så meget en institution i Hollywood, hvor få ægteskaber er langtidsholdbare, at de har en fælles stjerne i fortovet på Hollywood Walk of Fame.

Selv om de to har en fælles søn og har været sammen i 38 år, er de aldrig blevet gift. Netop det er en del af opskriften på deres lange, lykkelige samliv, har de ofte forklaret i interviews.

Kurt Russell mødte sin livspartner under optagelserne til filmen "Swing Shift" ("Græsenker") i 1983. Eller faktisk kendte de allerede hinanden lidt overfladisk, men det var først under optagelserne til filmen, at de faldt for hinanden.

På det tidspunkt havde de begge gang i deres respektive skuespillerkarrierer.

Kurt Russell startede som barnestjerne. Som søn af en skuespiller og en danser lå det i kortene, at han skulle gå den vej.

Han skrev kontrakt med Walt Disney som bare niårig og var med i en række film og tv-serier op gennem 1960'erne.

Men der var også noget andet end skuespillet, der trak i den unge Kurt.

Kurt Russell tog derfor fat på en karriere som professionel baseballspiller og nåede at spille for flere forskellige hold, inden en skulderskade satte en stopper for det. Så havde han heldigvis sin skuespillerkarriere at falde tilbage på.

Den har siden gennem årenes løb budt på roller i både anmelderroste storfilm og mindre roste actionbrag.

Kurt Russell har i øvrigt gennem alle årene været kendetegnet ved sin store hårpragt, ofte lidt lang i nakken, sin tilbagelænede charme og glimt i øjet samt sin gode fysiske form, som har gjort ham i stand til ofte at lave sine egne stunts.

Seneste film på cv'et er blandt andet to Netflix-julefilm fra 2018 og 2020, "The Christmas Chronicles" 1 og 2, hvor han spiller julemanden.

Også Goldie Hawn spiller med i begge film, hvilket gør dem til nogle af de få film, hvor de to faktisk har spillet sammen.

I 2019 havde Kurt Russell en rolle i Quentin Tarantinos storfilm "Once Upon a Time in Hollywood" og i thrilleren "Crypto".

Sammen har Kurt Russell og Goldie Hawn sønnen Wyatt, mens Russell har en dreng fra et tidligere forhold, og Hawn selv har to børn fra et tidligere ægteskab.