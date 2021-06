Han er alt andet end en afslappet, normal fyr

Han er i dag en af verdens rigeste mænd.

Formuen blev grundlagt, da han som ung var med til at stifte to virksomheder, der siden blev solgt for mange millioner. Først Zip 2, en slags lokalitetstjeneste i internettets spæde start i 1995, og siden betalingstjenesten PayPal.

Elon Musk har dog aldrig været typen, der lænede sig tilbage. I de senere år er han især kendt for elbiler og rumraketter.

Han stiftede SpaceX i 2002 med ambitionen om at sende mennesker i rummet. SpaceX blev i 2020 det første private firma til at sende mandskab til Den Internationale Rumstation (ISS) og bringe dem sikkert tilbage igen. Planen er at sende turister til månen i 2023.

I 2003 var han sideløbende med til at stifte Tesla med ambitionen om at udvikle elektriske biler, der var bedre at køre i end dieselbiler. Den første model var klar i 2008.

Selskabet fik først sit første overskud på bundlinjen i et årsregnskab i 2020.

Elon Musk, der i dag er topchef i både Tesla og SpaceX, har dog ikke lidt pengenød. Han er i dag en af verdens rigeste mænd med en formue, der ifølge den seneste opgørelse fra erhvervsmagasinet Forbes lyder på 151 milliarder dollar.

Mere end 57 millioner følger ham på Twitter, og hans tweets har flere gange haft stor indflydelse i den finansielle verden. Forskellige udtalelser om kryptovaluta har sendt kurserne op og ned.

Flere gange har hans udmeldinger også skabt store bevægelser i Teslas aktiekurs - og ikke kun til den positive side.

Et tweet i maj 2020 om, at kursen var for høj, kostede et dyk svarende til 102 milliarder kroner i markedsværdi. Hans personlige formue svandt med omkring 19 milliarder kroner.

Heller ikke privatlivet er gået helt stille for sig for den driftige forretningsmand, der i øvrigt fortalte i "Saturday Night Live", at han er diagnosticeret med Aspergers Syndrom, og at det er medvirkende årsag til, at han indimellem siger eller skriver underlige ting.

I 2020 fik han en søn, med det særlige navn X Æ A-Xii, sammen med sangerinden Grimes.

Det er barn nummer syv for milliardæren, som har seks sønner fra sit ægteskab med forfatteren Justine Wilson.

Sønnerne hedder Nevada, Griffin, Damian, Xavier, Saxon og Kai.