Han er Borgens kommissionsguru

Den tidligere socialdemokratiske skatteministers navn er derfor tit med i de kommissioner og ekspertudvalg, der skal komme med forslag til ændringer af et givent område.

Den 27. april bliver han 75 år, og Carsten Koch kan med ro i sindet se tilbage på en karriere, hvor han efterhånden har undersøgt lidt af hvert for skiftende regeringer.

Blandt andet har han afrapporteret en stribe anbefalinger til en ny jobindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Carsten Koch-udvalget var det kendt som tilbage i 2015.

Og han er også kommet med en række anbefalinger, når det gælder integration af indvandrere. Plus meget andet.

Carsten Koch, der også har været sundhedsminister, begyndte sin politiske karriere som minister under Poul Nyrup Rasmussen (S) op gennem 1990'erne.

Han blev ud af det blå hentet ind på ministerholdet udefra. Fra sin post som direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd tilbage i 1994.

Her blev han udnævnt til den, kan mange bevidne, ikke helt nemme post som skatteminister. Han var - har SF's Holger K. Nielsen senere sagt - den eneste danske skatteminister, der har læst og forstået Karl Marx' "Kapitalen".

Carsten Koch sad i fire år som skatteminister. Efter vore dages målestok er det ret lang tid på den post. Herefter flyttede Koch for en tid over i Sundhedsministeriet, inden Nyrup fyrede ham kort inde i det nye årtusinde.

Koch blev derefter direktør i Danske Invest og siden Lønmodtagernes Dyrtidsfond og har derudover siddet i talrige offentlige og private bestyrelser.

Ganske opsigtsvækkende var det også Carsten Kochs telefon, der bimlede, da den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) tilbage i 2008 skulle bruge en formand for sin skattekommission, der skulle se på mulige omlægninger på det område.

Kochs udogmatiske faglighed har flere gange bragt ham i uføre blandt "sine egne" på venstrefløjen. Han er blandt meget andet beskyldt for at være "en redepisser".

Bedre blev det ikke, da Koch i et interview i Information i 2013 omvendt beskyldte venstrefløjen for at mangle svar på globaliseringens udfordring af velfærdsstaten. "Osteklokke-folket" kaldte han dengang kritikerne.