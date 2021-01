Han elskede lugten af napalm om morgenen

- Jeg fjumrede lidt rundt i min søgen efter noget at lave, indtil jeg fandt min niche, har han fortalt til cinema.com.

Robert Duvall startede ud i militæret - som sin far - men begyndte senere at studere drama i New York - lidt som sin mor, der var amatørskuespiller.

I New York blev han venner med Gene Hackman og Dustin Hoffman, mens de alle tre jagtede selv de mindste roller i deres - skulle det vise sig - succesfulde forsøg på at vinde fodfæste.

Robert Duvall slog selv for alvor igennem i 1962 med "Dræb ikke en sangfugl", hvor en sort mand under depressionen i 30'erne anklages for at have voldtaget en hvid kvinde i Alabama.

Men den første helt store rolle fik Duvall i 1972 i Francis Ford Coppolas "The Godfather", hvor han spillede mafiafamilien Corleones koldblodige og loyale rådgiver.

Samarbejdet med Coppola fortsatte med Vietnam-filmen "Dommedag Nu" fra 1979, hvor Duvall spillede den maniske oberstløjtnant Bill Kilgore.

- Jeg elsker lugten af napalm om morgenen, siger Duvall i rollen som Kilgore i det, der er blevet et af filmhistoriens udødelige citater.

- Det lugtede af sejr, tilføjer han om lugten af benzin efter et napalmangreb på en fjendtlig stilling.

Senere har han blandt andet i 1983 spillet hovedrollen i "Den sidste drøm" om en alkoholiseret countrysanger, der forsøger at komme tilbage på ret kurs.

Den fik Duvall en Oscar for som bedste skuespiller. Seks andre gange har han været nomineret uden at vinde statuetten.

Andre store roller har han haft i tv-serien "De red mod nord" fra 1989, "The Apostle" fra 1997, som han selv instruerede og spillede hovedrollen i, og "Dommeren" fra 2014.

Robert Duvall har med sit afdæmpede ydre både spillet hovedroller og biroller gennem sin over 60 år lange karriere.

Men trods sin store succes ser Robert Duvall mere sig selv som en karakterskuespiller end en stjerne.

- Jeg slog ind på skuespillet, fordi jeg ville være være skuespiller. Ikke for at blive en stjerne, har Duvall sagt ifølge filmdatabasen Imdb.

Men er han så tilfreds med sin karriere, spurgte det amerikanske nyhedsmedie The Daily Beast ham for to år siden.

- Ja og nej, svarede han.

- Jeg har lavet en masse skidt, men jeg har også lavet en masse gode ting.

Selv om han nu har skruet ned for tempoet, er Robert Duvall aktiv helt op i sin høje alder. Senest filmede han i oktober til Netflix-filmen "Hustle" om en falleret basketball-talentspejder, der kæmper for et comeback.

Robert Duvall er i sit fjerde ægteskab gift med den 41 år yngre argentinske skuespiller Luciana Pedraza. Parret bor på en gård med deres heste i Virginia.