Han blev en af de længst siddende bykonger

Oveni kom en periode som formand for Kommunernes Landsforening i årene 2006-2010 plus efterfølgende fire år som næstformand. Her var det hans ansvar på de øvrige kommuners vegne at forhandle økonomien på plads med regeringen.

Hans politiske karriere startede i 1964 som landssekretær i Venstres Ungdoms Landsorganisation. Nogle år efter kom han i Venstres hovedbestyrelse, samtidig med at han var landsformand for Venstres Ungdom.

Han kom i kommunalbestyrelsen i en af landets rigeste kommuner - Søllerød - i 1974 som eneste venstremand. Fra 1986 blev han borgmester, da han mod alle odds væltede Søllerøds daværende konservative borgmester gennem 12 år.

Efter kommunesammenlægningerne fortsatte Fabrin fra 2007 som borgmester i Rudersdal Kommune. Men i 2012 meddelte han, at han ikke ville genopstille ved det næste kommunalvalg i 2013 og trak sig før tid.

Den mangeårige nordsjællandske bykonge er af politiske kolleger blevet betegnet som pragmatisk, analytisk, handlekraftig og også med modet til at gå mod egen partitop, når han fandt det nødvendigt.

Som KL-formand afholdt han sig ikke fra at revse venstreledede regeringer, når de efter hans mening generede det kommunale selvstyre med flere nye Christiansborg-regler eller mere bureaukrati.

Mens Anders Fogh Rasmussen (V) var statsminister, pressede Fabrin på for at få gennemført velfærdsreformer til gavn for dansk økonomi og den kommunale velfærd.

En mand med gode gamle dyder som umage, gør tingene ordentligt og løs opgaverne i et arbejdsfællesskab med andre. Alt sammen dyder, han selv har sagt, at han tog med fra sin barndom på Fyn, hvor han voksede op på flere herregårde som søn af en godsforvalter.

Da han siden drog til København, blev han handelsuddannet på Niels Brock. Han har drevet flere selvejede virksomheder, indtil han i 2003 afhændede den sidste: Ingeniør- og handelsvirksomheden Hjelm Bang A/S i Rødovre.

Ridser i lakken fik han sig dog også undervejs i sin egenskab af bestyrelsesformand for Gl. Holtegaard-Bredafonden. Her fik hans børn og ekskone attraktive og billige lejligheder med beskyldninger om pamperi til følge.