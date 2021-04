Halvfemserstjernen er ikke færdig endnu

Hun kæmper i stedet for at bringe mere bevågenhed til kræftsygdomme og sætte et andet ansigt på kræftpatienterne.

Til trods for en alvorlig brystkræftdiagnose er skuespillerinden Shannen Doherty ikke færdig med at leve endnu.

- Vores liv slutter ikke, bare fordi vi har fået den diagnose. Vi har stadig meget liv tilbage at leve, fortæller hun i et interview med det amerikanske tv-program "Good Morning America".

Hun har blandt andet på sociale medier delt information om brystkræft og været åben omkring sit eget sygdomsforløb.

Stjernen har spillet store roller i halvfemserhit som "Heksene fra Warren Manor", hvor hun spillede Prudence Halliwell, og i "Beverly Hills: 90210" som Brenda Walsh. Den 12. april fylder hun 50 år.

Da hun skulle fortælle, at hendes brystkræft var vendt tilbage og havde spredt sig, samlede hun ægtemanden, fotograf Kurt Iswarienko, og sine nære venner til en middag med sin læge.

Lægen var inviteret, så han kunne svare på alle de pårørendes spørgsmål.

En af gæsterne var en anden stjerne fra halvfemsernes teenageserier, Sarah Michelle Gellar, som spillede Buffy Summers i "Buffy: Vampyrernes Skræk".

De to skuespillere er tætte veninder, og Doherty har fortalt, at hun opfatter Gellars børn som sine egne.

For et par år siden vendte Shannen Doherty også tilbage til rollen, der havde været med til at gøre hende et kendt ansigt, Brenda i "Beverly Hills: 90210".

Hun genoptog rollen i en genindspilning af serien, der udkom som miniserie i 2019.

Genindspilningen begyndte, kort efter at Doherty havde fået at vide, at brystkræften var vendt tilbage, men hun endnu kun havde fortalt det til få. Oprindeligt ville hun egentlig ikke deltage.

Men da skuespilleren Luke Perry, som også spillede med i den oprindelige serie, døde pludseligt, kort før optagelserne gik i gang, skiftede hun mening.

- Det var mærkeligt for mig at være diagnosticeret, og at se en, der virkede rask, dø først, fortæller hun til "Good Morning America".

- Det mindste, jeg kunne gøre for at ære ham, var at være med i serien, fortsatte Doherty.

I dag koncentrerer Shannen Doherty sig om at passe på sig selv og har en have ved sit hus i Californien, som hun kredser om.