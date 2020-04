Halvdelen af forældrene ønsker plads i genåbnede dagtilbud

Det er kun mellem 40 og 50 procent af forældrene til børn i dagtilbud, der har sagt, at de har behov for en plads til deres barn i de genåbnede institutioner.

Langt størstedelen af de kommuner har kunnet tilbyde alle, de har ønsket det, en plads i de genåbnede dagtilbud.

Selv om det kun er cirka halvdelen af institutionsbørnene, der bliver passet, bliver alle dagtilbuddenes faciliteter brugt. Også alle ansatte er tilbage på arbejde.

Der er ikke plads til alle børnene i institutionerne, hvis reglerne om mere plads mellem de enkelte børn skal overholdes, oplyser Jacob Bundsgaard (S), der er formand for KL.

- Vi forventer, at flere vil melde om behov for en plads i den kommende uge, i takt med at flere begynder at arbejde igen. Og så begynder rammerne at være alvorligt udfordret. Der er allerede flere kommuner, der er i problemer, siger han i en pressemeddelelse.