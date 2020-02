Halvdelen af den københavnske ghetto Mjølnerparken tæt på salg

- Nu skal Mjølnerparken af ghettolisten én gang for alle. I 14 år har vi lavet boligsociale helhedsplaner for Mjølnerparken, og vi må konstatere, at vi ikke kommet i mål. Vi skal tænke nyt, skriver formand for Bo-Vita Jan Hyttel i meddelelsen.

Bo-Vita, der har omkring 500 boliger i området, skriver, at salget sker i forbindelse med en forestående større renovering. Feltet er indsnævret til tre potentielle købere og forventes altså afsluttet i marts.

- Vi vil under ingen omstændigheder sælge Mjølnerparken til en af disse "Buy it, fix it, sell it"-investorer, som politikerne på det seneste har tordnet mod.

- Vi er udelukkende interesseret i en investor, der har en langsigtet interesse i området, skriver Jan Hyttel.

Fortjenesten fra salget, hvis formål er at få Mjølnerparken af ghettolisten, skal delvist bruges til genhusning af de beboere, der bliver nødt til at flytte, samt opførslen af nye almene boliger andre steder i byen.

- På den måde kan vi garantere, at Bo-Vita råder over det samme antal almene familieboliger efter salget, som de gør i dag, skriver Jan Hyttel.

Efter planen vil de første genhusninger ske i 2022.

Til DR fortæller beboerformand i Mjølnerparken Mohammad Aslam, at man hellere havde set, at boligerne blev omdannet til studieboliger i takt med naturlig fraflytning.

- Rigtig mange af de mennesker, der nu bliver tvunget væk, har boet her i mange år. Deres børn er født og opvokset her, deres netværk er her. Mange af dem er rigtig bange og nervøse for, hvor de ender henne nu. Hvad huslejen bliver. Om de kommer til at trives i et nyt område, siger han til DR.

Jan Hyttel siger til DR, at man er ked af, at skulle genhuse beboere ud af området, men at det er en "bunden opgave" at komme af ghettolisten.