Halv aftale skal sikre hel og lige konkurrence for private

Regeringen sætter nu ind overfor det, den ser som "opgavetyveri" i en delaftale, der skal sikre mere fair konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder.

Aftalepartierne er enige om mere gennemsigtige priser for det offentliges ydelser, og at det bliver nemmere for virksomheder at klage over unfair konkurrence.