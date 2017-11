Haglbyge og tabt cykel giver færdselsuheld på stribe

En lokal haglbyge mellem Herning og Silkeborg førte fredag aften til fem færdselsuheld på midtjyske motorveje.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Tre af uheldene skete på Midtjyske Motorvej - to af dem nord for Arnborg og et nord for afkørsel 12. De to sidste skete på Silkeborgmotorvejen ved Bording.