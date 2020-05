Tdiligere hærchef H. C. Mathiesen skal mandag møde i byretten i en sag om nepotisme og embedsmisbrug. Her ses han i 2016, da han som hærchef var med til at åbne et Soldaterhjem i Varde.

Hærens tidligere nummer et vil frifindes

Halvandet år efter at H.-C. Mathiesen blev hjemsendt fra sin post som hærchef, starter sagen om embedsmisbrug mod ham mandag. Han vil frifindes for det hele.

I den tid har Forsvarsministeriets Auditørkorps undersøgt en række påstande om, at H.-C. Mathiesen skal have misbrugt sin position til at fremme sin kærestes karriere i Forsvaret.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her