Hæren skal have ny chef med større rokade i Forsvaret

Det gælder blandt andet hæren, som skal se sig om efter en ny chef. Årsagen er, at den nuværende hærchef, generalmajor Michael A. Lollesgaard, overtager rollen som chef for Nato Mission Iraq (NMI). Han bliver samtidig generalløjtnant.

En slags omvendt stoledans i Forsvaret efterlader to tomme chefstole, der skal besættes i løbet af de kommende måneder.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

I præcis et år har generalløjtnant Per Pugholm Olsen ellers varetaget stillingen som den danske chef for Natos træningsmission i Irak.

Pugholm indtog chefposten efter at være blevet fritaget for tjeneste som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement. Det skete som følge af sagen om manglende kontrol og svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Lollesgaard ryk er en del af en større rokade på chefkontorerne.

Nuværende forsvarsattaché i Washington Martin La Cour-Andersen bliver 1. juni chef for Arktisk Kommando og udnævnes til kontreadmiral.

Frank Trojahn overtager stillingen i Washington. Han er lige nu chef for Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen. Den opgave skal fremover løftes af Anders Rex, som i dag er chef for Flyverkommandoen.

Puslespillet efterlader således stillingerne som chef for Hærkommandoen og chef for Flyverkommandoen - også kendt som flyvevåbnet - ledige.

Sidstnævnte står over for at skulle indfase de 27 nye kampfly af typen F-35, som Danmark har købt fra den amerikanske producent Lockheed Martin. Det er den største militære anskaffelse i Danmark nogensinde.

Ifølge Forsvaret vil chefposterne blive besat inden sommerferien.

Over både chefen for hæren og chefen for flyvevåbnet er Forsvarskommandoen.

Ledelsen her udgøres af forsvarschef general Flemming Lentfer og generalløjtnant Kenneth Pedersen, der er chef for forsvarsstaben.