Den hjemsendte hærchef, Hans-Christian Mathiesen, kommer ikke tilbage i sit job - uanset om Forsvarsministeriets Auditørkorps ender med at frikende ham eller ej i en undersøgelse af, om han har misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere. Ny hærchef er generalmajor Michael Lollesgaard. (Arkivfoto)

Hærchef Mathiesen røg igennem isen

Mathiesen har siden oktober været midlertidigt hjemsendt, fordi Forsvarsministeriets Auditørkorps er i gang med at undersøge anklager om, at hærchefen har misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her