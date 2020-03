Hæleridom til Britta Nielsens svigersøn står ved magt

Svigersønnen skal dog kun afsone to af de otte måneder, mens resten af straffen er gjort betinget af, at han udfører samfundstjeneste i 120 timer.

Svigersønnen blev dømt for at have været i besiddelse af en række hælervarer som eksempelvis værktøj, designmøbler og byggemateriale, selv om han vidste eller bestemt formodede, at genstandene stammede fra et strafbart forhold.

Varerne blev anslået til at have en værdi på mindst 700.000 kroner.

Svigersønnen erkendte under et tidligere retsmøde, at han godt vidste, at varerne stammede fra et ikke-lovligt forhold - blandt andet på grund af varernes lave pris, og fordi han blev kontaktet af sælgerne "i tide og utide".

Varerne var blandt andet to svanestole af mærket Fritz Hansen, otte kasser med kosttilskud, en tremmesofa og en iMac-computer med tastatur og mus.

Ved domsafsigelsen i februar lagde dommeren vægt på omfanget af varerne, hvilket forhøjede straffen. Derimod var sagens lange behandlingstid med til at reducere straffen.

Sagen var undervejs i knap to år, da politiet fandt varerne 21. marts 2018.

De blev dermed fundet mere end et halvt år før hans svigermor, Britta Nielsen, blev anmeldt og sigtet for svindel i Socialstyrelsen.