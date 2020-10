Hækkerup vil straffe deltagere i piratfester med 4000 kroner

Højere bødeniveau skal afskrække flere unge fra at deltage i piratfester under coronaepidemi, mener minister.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sætter nu beløb på, hvor stor straffen skal være for at deltage i og arrangere piratfester.

Justitsministeren siger således til DR, at bødeniveauet skal være 4000 kroner for deltagere og 10.000 for arrangøren.

- Det er for at markere, at det er det her, der skaber fare for, at vi ikke kan holde styr på covid-19, og at vi risikerer, at nogle af dem, der er sårbare i vores samfund, kommer til at lide rigtig meget og potentielt dø af det, siger Nick Hækkerup til DR.

Der har de seneste uger været en række eksempler med piratfester, hvor unge bryder forsamlingsforbuddet for at mødes og feste.

Det har skabt debat blandt politikere og politi, hvor der blandt andet har været kritik af, at politiet ikke uddeler nok bøder til dem, der bryder restriktionerne.

Bødeniveauet er i dag 2500 kroner, uanset om man er deltager eller arrangør.

Justitsministeren ønsker, at en arrangør skal sidestilles med en erhvervsdrivende, for eksempel diskoteker. Det betyder også, at hvis det sker igen, bliver bøden højere end de 10.000 kroner.

Ifølge DR bliver de højere bøder en realitet, hvis Rigsadvokaten med en række prøvesager kan overbevise domstolene om, at strafniveauet skal hæves.

Initiativet blev iværksat fredag. Så hvis man er blevet anholdt natten over i forbindelse med en piratfest, risikerer man at blive en del af prøvesagerne, hvor straffen kan blive højere end hidtil.

Står det til Nick Hækkerup, skal højere bødestraffe for overtrædelse af forsamlingsforbuddet ligeledes blive en del af en ny epidemilov, som skal forhandles på plads i Folketinget. Den lov skal sikre den fremtidige håndtering af situationer som den aktuelle under coronaepidemien.

Det er dermed ikke givet, at bødeniveauet i en mere permanent ordning under epidemiloven bliver det samme som det, justitsministeren lægger op til på den korte bane.