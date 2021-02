Hækkerup om vanvidskørsel: Problemer løses ikke hurtigt

Hvordan kunne det ske, at en vanvidsbilist i oktober sidste år slog en femårig pige ihjel og kvæstede hendes mor på Frederiksberg i København? Og hvordan undgår man, at en lignende situation opstår i fremtiden?

Det er kernen i det samråd, som retsordfører Peter Skaarup (DF) torsdag har indkaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) til i Folketingets Retsudvalg.

Peter Skaarup gør opmærksom på, at den pågældende vanvidsbilist før trafikdrabet allerede havde adskillige domme bag sig, herunder for at overtræde færdselsloven.

Desuden havde der siden sommeren 2019 ligget et anklageskrift klar mod ham, som først står til at komme for retten i dette forår.

- Der går næsten to år, fra der ligger et anklageskrift, indtil sagen kommer for retten. Det er godt nok lang tid, siger Peter Skaarup og peger på, at Dansk Folkeparti har foreslået straksdomme og fængsel af vanvidsbilister.

Nick Hækkerup kalder hændelsen "ubeskriveligt tragisk".

Han siger, at der i den konkrete sag skete en "beklagelig fejl", hvor Københavns Politi ikke fik givet Københavns Byret en tilbagemelding om vanvidsbilistens tidligere forseelser.

Justitsministeren peger på, at der i den seneste tid er lavet brede politiske aftaler, som skal medvirke til, at problemerne med lange sagsbehandlingstider bliver mindre, samtidig med at straffene for vanvidskørsel skærpes.

Herunder en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi fra i år til og med 2023, som skal være med til at bringe sagsbehandlingstiden ned.

- Vi styrker straffesagsbehandlingerne i politiet og anklagemyndigheden med 310 ekstra årsværk i aftaleperioden, det er immervæk noget.

- Det er en god og nødvendig begyndelse, men det løser ikke problemerne med store sagsbunker ved domstolene eller med mange indsatte i kriminalforsorgen.

- De problemer kommer til at tage tid at få løst, siger Nick Hækkerup.

I december sidste år indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om skærpede straffe for vanvidskørsel.

Sidstnævnte aftale bliver torsdag førstebehandlet i Folketinget, hvor otte af ti partier står bag aftalen.

Af initiativerne fremhæver Nick Hækkerup ikke mindst muligheden for at konfiskere det køretøj, der er blevet brugt til at køre vanvidskørsel med. Også hvis det tilhører en anden end vanvidsbilisten.

- Nogle har sagt, at man tager våbnet fra gerningsmanden. Jeg tror virkelig, at det vil betyde noget præventivt, siger han.

Ligeledes bliver det muligt at forhøje fængselsstraffe ved vanvidskørsel, og der er også mulighed for straksdomme i et vist omfang.

- De regler, der er for straksdomme, forventer jeg, bliver brugt i videst mulige omfang, siger Nick Hækkerup.

Han erkender samtidig, at der er visse udfordringer ved straksdomme, blandt andet fordi det forudsætter, at gerningsmanden skal tilstå.

Derudover kan man ifølge ministeren ikke have straksdomme i alle sager, fordi der er risiko for, "at man begår justitsmord i forskellige sager" ved at sætte folk i fængsel, hvis det senere viser sig, at de er uskyldige.