Hækkerup lukker i om minksagen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) lukker helt i om minksagen. For nu i hvert fald.

Det fremgår af et brev fra Hækkerup til Folketingets retsudvalg.

Han vil "af principielle årsager" ikke svare på flere spørgsmål, hverken skriftlige eller mundtlige. Han henviser til, at alle partier i Folketinget i sidste uge blev enige om, hvordan regeringens håndtering af minksagen skal kulegraves.

Det skal ske i en såkaldt granskningskommission, som er en ny type undersøgelse.

Regeringens støttepartier De Radikale og SF er kritiske over for Hækkerups melding.

- Det er simpelthen for tyndt. Det vil jeg straks udfordre. Har adskillige ubesvarede spørgsmål, der er fremsendt, skriver retsordfører Kristian Hegaard (R) på Twitter.

Der er prompte svar fra SF's ditto, Karina Lorentzen Dehnhardt:

- Enig! Kommissoriet er jo slet ikke lavet endnu, og heller ikke sidste samråd gav svar.

Til Retsudvalget skriver Hækkerup blandt andet:

- Indtil de nærmere rammer for og afgrænsning af den kommende kommissionsundersøgelse er faldet på plads, finder jeg - som det er sædvanligt og naturligt, når der gennemføres en sådan uafhængig undersøgelse eller er udsigt hertil - imidlertid af principielle grunde ikke anledning til at besvare flere mundtlige eller skriftlige spørgsmål om sagen.

Minksagen handler om, at regeringen 4. november meddelte, at alle Danmarks mink - 15-17 millioner - skulle aflives, fordi coronavirus var muteret blandt mink og havde spredt sig til mennesker. Mutationen kan bringe coronavaccine i fare, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Få dage senere kom det frem, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde. Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kunne regeringen med andre ord ikke kræve aflivet.

Sagen har ført til, at Mogens Jensen (S) gik af som fødevareminister.

Inden jul skal der laves et kommissorium for granskningskommissionen. Der er ikke tale om en klassisk undersøgelseskommission, som man kender det fra andre meget omtalte sager.

Men denne nye undersøgelsesform er mere vidtgående end for eksempel en advokatundersøgelse med udelukkende skriftlige svar.

Der er bred enighed om, at granskningskommissionen mest af alt minder om en undersøgelseskommission.

Den store forskel bliver, at kommissoriet for granskningskommissionen forankres i Folketinget. Og at arbejdet skal være afsluttet inden for 12 måneder.

Det er altså ikke som normalt i en undersøgelseskommission forankret i Justitsministeriet, hvor en kommissions arbejde i nogle tilfælde kan vare i flere år.

Hvis det lykkes at færdiggøre kommissoriet inden jul, vil granskningskommissionen skulle aflevere sin konklusion i løbet af 2021.