Hækkerup lover god løsning for grænsen i dag

Onsdag i sidste uge lovede statsminister Mette Frederiksen (S), at der i dag fredag ville komme en udmelding om, hvorvidt regering vil åbne grænserne yderligere, i takt med at udbredelsen af coronavis falder.

Fredag middag er der ikke meldt noget ud endnu, men fredag formiddag lovede et andet medlem af regeringen, justitsminister Nick Hækkerup (S), at en løsning er på vej.

- Jeg er helt klar over de store økonomiske konsekvenser ved de lukkede grænser. Og vi skal ikke holde dem lukkede mere end højst nødvendigt. Men vi skal træde forsigtige frem.

- Der kommer en god løsning. Ikke i morgen, men senere i dag, sagde han på et møde i Europaudvalget i Folketinget.

Grænserne til Tyskland og Sverige er lukkede for personer, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål. Det er turisme ikke, og derfor lider turismeindustrien som restauratører, hoteller og sommerhusudlejere voldsomt under lukningen.

Regeringen er blevet kritiseret for at holde grænsen lukket. Forud for genåbningsforhandlingerne i sidste uge havde et flertal uden om regeringen sågar krævet en åbning af grænserne.

Det krav endte dog i en mindre udvidelse af, hvad anerkendelsesværdige formål er.

Grænserne er udenrigspolitik, der ligger i regeringens hænder. Nick Hækkerup sagde fredag formiddag, at han er i dialog med nabolandene Tyskland og Sverige om, hvad der skal ske med grænserne.

- Vi ville gerne have en dialog med de andre lande, inden vi gav en melding. Den tredje person jeg snakkede med i dag - efter min kone og den svenske minister - var faktisk Horst Seehofer (Tysklands indenrigsminister red.), sagde Nick Hækkerup.