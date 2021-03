Hækkerup indkalder partiledere om danske børn i Syrien

Regeringen er under pres fra støttepartierne De Radikale og Enhedslisten for at hente børnene til Danmark.

Også partier fra oppositionen har kritiseret regeringen og ikke mindst udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for håndteringen af sagen.

Ifølge Berlingske er det usikkert, om Kofod vil være til stede ved fredagens møde.

Det vil justitsminister Nick Hækkerup (S), forsvarsminister Trine Bramsen samt repræsentanter fra Udenrigsministeriet, erfarer mediet.

Desuden vil chefer fra henholdsvis Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste være med ved mødet.

Ekstra Bladet har i den seneste tid sat fokus på forholdene for de danske børn i fangelejrene i Syrien, børn som statsminister Mette Frederiksen (S) har afvist at hente hjem til Danmark.

Det skyldes, at deres mødre har valgt at vende Danmark ryggen og slutte sig til Islamisk Stat (IS).

Regeringen har ifølge mediet holdt møder med sine støttepartier om sagen.

Centralt har stået, at Forsvarets Efterretningstjeneste for et halvt år siden orienterede Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet om, at IS har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien.

Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Derudover har Ekstra Bladet beskrevet, at ministerierne ligeledes modtog efterretninger, som giver indtryk af, at flere danske børn ligger inden for den gruppe børn, som IS planlægger at smugle ud af fangelejrene for at gøre dem til terrorister.