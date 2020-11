Næstformand Inger Støjberg (V) ses her ved demonstrationen mod regeringen lørdag i Aarhus, hvor hun kom med en udtalelse om statsminister Mette Frederiksen (S), der har vakt forargelse på Christiansborg.

Hækkerup: Støjberg skaber splittelse med sumpudtalelse

Støjbergs udtalelse om at dræne sumpen forarger. Regeringen og støttepartier mener, Venstre skaber splittelse.

- Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarrogance.

Sådan lød det lørdag fra Venstres næstformand, Inger Støjberg, da hun talte ved en demonstration mod regeringen i Aarhus.

Ifølge Venstre bør statsminister Mette Frederiksen (S) erkende sit ansvar i sagen om aflivningen af alle danske mink.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener, at "vi skal have debatten tilbage på sporet". Han beder i en skriftlig kommentar Venstre om at "stoppe deres splittende Trump-retorik".

- Ja, regeringen har begået fejl. Det har vi dybt beklaget og undskyldt for.

- Men Venstre skaber splittelse i Danmark for at vinde politisk terræn. Det er dybt usmageligt. Og skadeligt. Vi vil ikke have en situation som i USA, hvor befolkningen mister tilliden til myndighederne, skriver han.

Udtrykket med at dræne sumpen har vakt opsigt i politiske kredse. Ikke mindst fordi det har været hyppigt anvendt af USA's præsident, Donald Trump, i hans opgør med centraladministrationen i Washington.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, mener, at Inger Støjberg laver en helt urimelig sammenligning ved at drage paralleller mellem Danmark og USA, som i de fire år med Trump som præsident er blevet splittet endnu mere end før.

- Jeg synes, det er afskyeligt. Og jeg synes, at Inger Støjberg bør gå ud og trække sine ord i sig.

- Vi har ikke brug for et polariseret Danmark på samme måde, som vi ser i USA, siger Pia Olsen Dyhr.

Udtrykket "at dræne sumpen" er tidligere blandt andet blevet brugt af den tidligere præsident i USA Ronald Reagan. Ingen har dog brugt det så ofte som Donald Trump.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har søndag sagt til TV2, at han ikke har hørt udmeldingen fra Inger Støjberg.

- Jeg har hørt det anvendt af den nu snart heldigvis forhenværende præsident i Amerika.

- Det, han mente med det, det kan jeg forsikre, at det mener Venstre ikke, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV2.

Pia Olsen Dyhr er glad for Venstre-formandens udtalelser. Men hun mener også, at han "klart skal kræve, at Inger Støjberg går ud og siger undskyld".

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har på Twitter bedt om, at Venstre tager afstand fra Inger Støjbergs udtalelse, som "er splittelse i sin essens" ifølge Sofie Carsten Nielsen.

Også den tidligere venstreminister Søren Pind har på Twitter kommenteret udtalelsen fra Støjberg.

- "Dræne sumpen ...". Hvad sker der for mit gode, gamle parti, spørger Søren Pind.