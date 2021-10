Hækkerup: Mor fra syrisk fangelejr kan miste statsborgerskab

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fastholder, at det var korrekt at hjemtage også en kvinde med dobbelt statsborgerskab som en del af evakueringen af 14 børn og tre mødre fra syriske fangelejre.

Det skulle de ikke, fordi forældrene til børnene havde vendt Danmark ryggen og støttede den militante bevægelse Islamisk Stat.

- Vi besluttede i maj, at kvinden og hendes børn kunne komme til Danmark, og det havde PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.) ikke nogen sikkerhedsmæssige indvendinger imod.

- Så vi stod ved den beslutning, der var truffet. Det er ikke det samme, som at sagen slutter her, for spørgsmål om fratagelse af det danske statsborgerskab kan blive en del af den kommende retssag mod kvinden, siger Hækkerup.

De tre kvinder ankom til Danmark natten til torsdag og skal alle i grundlovsforhør i løbet af dagen. De er foreløbig adskilt fra deres børn, som myndighederne tager sig af.

Alle tre kvinder blev i sommer i hemmelige retsmøder ifølge DR Nyheder varetægtsfængslet in absentia - altså uden at de var selv til stede.

Sigtelserne drejer sig om overtrædelse af to bestemmelser i straffelovens afsnit om terrorisme.

Mens kvinden med det dobbelte statsborgerskab er vendt retur til Danmark, sidder yderligere fem børn og deres tre mødre efterladt i Syrien.

Mødrene til de fem børn er administrativt blevet frataget deres danske statsborgerskab, altså uden at de var til stede i retten. De mødre skal give samtykke, hvis deres børn også skal evakueres.

- Før vi blev klar over det dobbelte statsborgerskab, havde vi truffet beslutning om at evakuere kvinden og hendes børn. Vi er der nu, hvor spørgsmålet om statsborgerskab kan blive en del af den kommende retssag. Den proces er ikke slut endnu, siger Hækkerup.

- Det er ikke forskelsbehandling. For de kvinder, som sidder dernede, er ikke danske borgere mere, siger han.

Tilbuddet om at evakuere de fem børn, der fortsat sidder i Syrien, gælder fortsat, siger justitsministeren.

- Det er forældrenes skyld, at børnene er der endnu. Vi har sagt, at vi gerne vil hjælpe børnene. Det er ikke børnenes skyld, at deres mødre er kuleskøre.

- Vi vil ikke have de kvinder til Danmark. Hvis kvinderne siger, at de har tænkt sig om og vil have børnene til Danmark, så vil vi give børnene den hjælp og støtte, de har brug for, siger Hækkerup.