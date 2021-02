Se billedserie Rasmus Paludan mødte torsdag op i Københavns Byret, hvor en sag mellem ham og Mimi Jakobsen bliver behandlet. De to har sagsøgt hinanden for injurier i kølvandet på et tv-program i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hadstorm fik Mimi J. til at sagsøge Paludan

Tidligere partiformand Mimi Jakobsen og partistifter Rasmus Paludan har sagsøgt hinanden for injurier. Knap to år efter ophedet debat er sag kommet for retten.

Danmark - 18. februar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Modbydelige telefonopkald og hærværk på Mimi Jakobsens bopæl var dråberne, der fik bægeret til at flyde over for den tidligere minister og formand for Centrum-Demokraterne. Hun havde egentlig besluttet sig for ikke at sagsøge partistifter Rasmus Paludan for injurier, efter at han kaldte hende "nazisvin" på direkte tv i "Aftenshowet" på DR1.

