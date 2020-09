Hackere stjæler cpr-numre gennem bibliotekscomputer

Det oplyser Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse.

Hvor mange cpr-numre, der er tale om, eller hvilke borgeres personoplysninger er blevet stjålet, vides ikke.

- Det er et organiseret angreb, hvilket gør det utroligt svært at dæmme op for som offentlig myndighed. Derfor sætter vi benhårdt ind med en række målrettede initiativer, så kommunerne kan få lukket de huller, der måtte være i sikkerheden, siger direktør i KL Christian Harsløf i pressemeddelelsen.

Christian Harsløf understreger, at han aldrig kan garantere, at cyberangreb ikke sker, men at det ikke betyder, at man skal lade være med at bruge NemID på offentligt tilgængelige computere.

- Det er vigtigt for os i kommunerne, at borgere - især ældre borgere - har adgang til en computer på eksempelvis biblioteker og borgerservicecentre, så de kan få råd og vejledning og løst deres it-opgaver. Derfor skal den adgang være til stede, siger han.

Politiet efterforsker sagen og er i dialog med Nets, som sørger for at spærre de ramte borgeres NemID.

Derefter vil borgere, hvis NemID er blevet krænket få besked fra Nets.

Hvis borgere har mistanke om, at deres oplysninger er blevet misbrugt til økonomisk kriminalitet, skal det anmeldes til politiet, oplyser KL.

Udover cpr-numre kan andre data også være blevet stjålet. Derfor opfordrer KL til, at man ændrer password alle steder, hvis man har anvendt offentligt tilgængelige computere.

Det er anden gang på to uger, at hackere stjæler danske cpr-numre.

Den 31. august angreb it-kriminelle Aalborg Universitet og skaffede sig adgang til personoplysninger på flere nuværende og tidligere ansatte samt passwords på studerende.